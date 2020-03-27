İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan sonra İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da korona virüs...
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan sonra İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
27.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:16
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan sonra İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. - LONDRA
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Kaynak: İHA