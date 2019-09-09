İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan öneri: Tebdir maddesi Brexit anlaşmasının parçası olmasın

09.09.2019 20:30

Parlementoda güç kaybetmesinin ardından İrlanda'ya müzakerelere giden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan "Tedbir maddesi Avrupa Birliği ile ayrılık anlaşmasının bir parçası olmasın" önerisi geldi.



Başbakan Johnson'ın sözcüsü "Tebdir maddesi iptal edilmeli." dedi. Sözcü, Başbakan Johnson'ı İrlanda'ya gerçekleştirdiği görüşmelerde muhtemel çözüm önerilerini masaya getirdiğini belirterek "Bir anlaşmaya varmak için AB ile çalışmak istiyoruz. Hala yapılması gereken çok fazla iş var." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle