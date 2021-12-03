İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Balkanlar'a özel temsilci atadı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, son günlerde gerilimin arttığı Balkanlar'a özel temsilci atadı.

Balkanlar'da son dönemde yaşanan gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getiren Johnson, "İngiltere olarak bölgedeki huzur ve bütünlüğün bozulmasına karşıyız. Üstümüze düşeni yapmak adına bölgeye bir temsilci atadık." açıklamasını yaptı.

Johnson, İngiltere'nin Balkanlar'a atadığı temsilcinin, 2018'den Haziran 2021'e kadar NATO Askeri Komite Başkanlığı yapan Stuart Peach olduğunu belirterek "Stuart, ülkemizi son derece iyi temsil edecek ve bölgedeki huzurun korunması adına gerekli adımları atacak, sahip olduğu tecrübeleriyle bölgede barış, istikrar ve güvenlik için uluslararası toplumun dikkatini bölgeye çekecektir. Bu konuda kendisine güveniyoruz." dedi.

Balkanlar'da son dönemde Kosova ile Sırbistan arasındaki sorunlar, Hırvatistan ve Sırbistan'da silahlanmanın artması, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp Üyesi Milorad Dodik'in Sırp Bölgesinde ordu kurma arzusu gibi gelişmeler bölgede gerilimin artmasına neden oldu.

İngiltere'de 22 Şubat 1956 tarihinde dünyaya gelen Peach, NATO'nun en kıdemli askeri subayı olarak görev yapmış; Belize, Hong Kong ve Almanya dahil birçok yerde hizmet vermişti.

AA - Son Dakika Haberleri

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