İngiltere Başbakan Johnson'da "zatürre görülmediği" açıklandı
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Boris Johnson, İngiltere, Güncel

İngiltere Başbakan Johnson'da "zatürre görülmediği" açıklandı

İngiltere'de, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedavisi altındaki Başbakan Boris Johnson'da zatürre görülmediği bildirildi.

07.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:06
İngiltere Başbakan Johnson'da

İngiltere'de, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedavisi altındaki Başbakan Boris Johnson'da zatürre görülmediği bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "(Johnson'ın) Durumu gece boyunca stabildi. Morali yerinde ve zatürre teşhisi konmadı." bilgisi verildi.

55 yaşındaki Johnson'ın "standart" oksijen tedavisi gördüğü ve yardıma ihtiyaç duymadan nefes alabildiği, mekanik veya suni solunum cihazına ihtiyaç duymadığı da belirtildi.

Durumu 10 günde kötüleşti

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Söz konusu tarihten itibaren kendisini izole eden Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." demişti.

Johnson'ın bu videosuyla 2 Nisan akşamı sağlık çalışanlarını alkışlaması sırasında çekilen görüntüsünde, hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.

Durumu düzelmeyen ve ateş ile öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, pazar akşamı hastaneye kaldırılmıştı.

"Yoğun bakıma alındı"

İngiliz basınında, Johnson'da hala öksürük ve ateş görüldüğünü ve ne zaman taburcu edileceğinin bilinmediğini belirten haberler yer almıştı.

Başbakanlıktan pazartesi akşamı yapılan açıklamada ise "Bu öğleden sonra Başbakan'ın durumu kötüleşti. Sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine hastanedeki yoğun bakım ünitesine alındı." bilgisi paylaşılmıştı.

Başbakan'ın gerektiğinde kendi yerine Dışişleri Bakanı Raab'ın vekalet etmesini istediği açıklanmıştı.

Nişanlısında da virüs belirtileri görülmüştü

Başbakan'ın hamile olan nişanlısı Carrie Symonds da 4 Nisan'da sosyal medya hesabından "Geçen haftayı koronavirüsün temel belirtileriyle yatakta geçirdim. Test edilmeme gerek yok, 7 gün dinlendikten sonra kendimi daha güçlü hissediyorum ve iyileşme sürecindeyim." paylaşımını yapmıştı.

Kaynak: AA

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