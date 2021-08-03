İngiltere, BAE kıyılarında meydana gelen olayı "gemi kaçırma ihtimali" şeklinde niteledi

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kıyılarında meydana gelen olayı, "gemi kaçırma ihtimali" olarak niteledi.

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kıyılarında meydana gelen olayı, "gemi kaçırma ihtimali" olarak niteledi.

UKMTO'nun, BAE'nin Fujairah bölgesinde korsanlıkla ilgili olmayan bir "olay" konusunda bugün uyarı yayımlamasının ardından yaptığı ikinci duyuruda, bunun "gemi kaçırma ihtimali" olduğu belirtildi ancak detay paylaşılmadı.

Öte yandan deniz seyrüseferini takip eden "Marinetraffic" adlı site, UKMTO'nun duyurularıyla eş zamanlı olarak, bölgedeki "Queen Ematha", "Golden Brilliant", "Jag Pooja" ve "Abyss" isimli 4 petrol tankerinin kontrolünü kaybettiğini bildirdi.

Hint Okyanusu'nda İsrailli şirkete ait bir gemi geçen hafta saldırıya uğramıştı

İsrailli şirkete ait bir gemi, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan BAE'ye giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramış ve mürettebattan bir İngiliz ve bir Rumen vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Saldırıda birer vatandaşları hayatın kaybeden İngiltere ve Romanya'nın yanı sıra ABD ve İsrail de failin İran olduğu sonucuna vardıklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci