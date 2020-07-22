İngiltere: Bacaklarına yüz maskesi dolanan martı kurtarıldı İngiltere'nin Chelmsford kentinde, bacaklarına dolanmış tek kullanımlık yüz maskesiyle bir hafta kadar dolaşan martı kurtarıldı.

İngiltere'nin Chelmsford kentinde, bacaklarına dolanmış tek kullanımlık yüz maskesiyle bir hafta kadar dolaşan martı kurtarıldı.

Kentteki bir otomobil galerisinin çalışanları, martının ayağına maske dolandığını fark etti. Ancak yaklaştıklarında martı uçup, gidiyordu.

Kraliyet Hayvanlara Karşı Eziyeti Önleme Vakfı (RSPCA) görevlisi, "Zavallının bacaklarına maske dolandığı için, tökezleyip düşüyordu" dedi.

RSPCA denetçisi Adam Jones, oto galerisi çalışanlarının martının saatlerce aynı noktada oturması ve hareket etmiyor gibi görünmesinden "giderek endişelendiğini" ve kendilerini aradıklarını anlattı.

Martı, Jones'tan uzaklaşmak için elinden geleni yaparken, bu sırada maske hayvanın bacaklarına iyice sıkıştı ve hiç uçamaz hale geldi.

Jones "Maskenin bir süredir orada olduğu açıktı ve elastik bantlar ayağına dolanmış, eklemleri şişmişti" dedi.

'Birçok kurbandan ilki'

Martı, vahşi hayvanlara bakan bir hastaneye götürüldü ve maske kesildi.

Jones "Martının durumu iyi ve yakından izleniyor. Diğer martılarla birlikte büyük bir kuş kafesinde tutuluyor ve hep birlikte salıverilecekler" dedi.

RSPCA, "maske takılması giderek zorunlu hale geldikçe, sorumsuz bir şekilde atılmış maskelerin çoğalacağına ve elastik bantlarına takılan vahşi hayvanlar ve kuşların artacağına" inanıyor.

Jones "Maske takmak yeni normal haline geldikçe, bu martının birçok kurbandan ilki olacağından endişeliyim" diye konuştu.