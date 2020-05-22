İngiltere, Avustralya ve Kanada, Çin'in Hong Kong güvenlik yasasından endişeli İngiltere, Avustralya ve Kanada, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için yeni bir güvenlik yasası çıkarma girişimine tepki gösterdi.

İngiltere, Avustralya ve Kanada, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için yeni bir güvenlik yasası çıkarma girişimine tepki gösterdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ve Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne'ın ortak açıklamasında, Çin'in girişiminden derin endişe duyulduğu belirtildi.

Çin ve İngiltere tarafından imzalanan ve yasal olarak bağlayıcılığı bulunan Ortak Deklarasyon'un Hong Kong'da ileri derecede bir özerkliği öngördüğü vurgulanan açıklamada, ayrıca basın, toplanma gibi özgürlüklerin yasalarca teminat altına alınacağının kayda geçirildiğine işaret edildi.

Metinde, halk, yasama organı veya yargının doğrudan katılımı olmadan Hong Kong adına böyle bir yasanın çıkarılmasının, "Bir Ülke, İki Sistem" ilkesini açıkça zayıflatacağı ifade edildi.

Yasa, Pekin yönetiminin bölgede nüfuzunu pekiştirecek

Çin'in Ulusal Halk Kongresinin (NPC), Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet karşıtı gruplarla etkin mücadelede ulusal güvenliği güçlendiren mevzuat çıkarmasına izin verecek bir karar tasarısı sunacağı bildirilmişti.

Çin'in bu adımla, ayrılıkçı ve yıkıcı faaliyetlerle terörizmi yasaklayacak yeni bir ulusal güvenlik yasası çıkarmayı amaçladığı ve bu yasanın bölgede Pekin yönetiminin nüfuzunu pekiştireceği belirtilmişti.

Kaynak: AA