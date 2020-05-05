İngiltere, Avrupa'da Covid-19'dan en fazla ölümün yaşandığı ülke oldu
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İngiltere, Avrupa'da Covid-19'dan en fazla ölümün yaşandığı ülke oldu

İngiltere, Avrupa'da Covid-19'dan en fazla ölümün yaşandığı ülke oldu
05.05.2020 20:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 20:10

İngiltere, yeni tip korona virüse bağlı ölümlerde İtalya'yı geride bırakarak Avrupa'da en çok ölümün gerçekleştiği ülke oldu.

İngiltere, yeni tip korona virüse bağlı ölümlerde İtalya'yı geride bırakarak Avrupa'da en çok ölümün gerçekleştiği ülke oldu. Son 24 saatte 693 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 29 bin 427'ye yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 600 binden fazla kişiye bulaşan ve 250 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını İngiltere'de bilançoyu artırmaya devam ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 693 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtirken toplam ölü sayısının 29 bin 427'ye ulaştığını açıkladı. Raab, ülkede son 24 saatte 85 bin 803 korona virüs testinin yapıldığını belirterek 4 bin 406 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, toplam vaka sayısının 194 bin 990'a yükseldiğini belirtti.

İngiltere, Avrupa'da İtalya'yı geride bıraktı

İngiltere, korona virüse bağlı bugün güncellenen ölüm sayısı ile dünyada ABD'den sonra ikinci, Avrupa'da ise en çok ölümün yaşandığı ülke oldu. İtalya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 236 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 29 bin 315'e yükselirken ABD'de ise şu ana kadar 70 binden fazla ölüm kayıtlara geçti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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