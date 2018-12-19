İngiltere: Avam Kamarası'nda 'Aptal' Polemiği
İngiltere Avam Kamarası'nda Başbakan Theresa May ile sözlü tartışmaya giren muhalefet lideri Jeremy Corbyn'in May'e dudaklarıyla 'aptal kadın' (stupid woman) dediği iddia edildi, ancak Corbyn'in basın sözcüsü iddiaları yalanlayarak 'aptal insanlar' (stupid people) dediğini açıkladı.
İngiltere Avam Kamarası'nda Başbakan Theresa May ile sözlü tartışmaya giren muhalefet lideri Jeremy Corbyn'in May'e dudaklarıyla 'aptal kadın' (stupid woman) dediği iddia edildi, ancak Corbyn'in basın sözcüsü iddiaları yalanlayarak 'aptal insanlar' (stupid people) dediğini açıkladı
Kaynak: Euronews.com