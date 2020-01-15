İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İran'a baskı kararı ne anlama geliyor, bundan sonra ne olacak?
İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İran'a yönelik İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı ne anlama geliyor? Bundan sonra ne olacak?
15.01.2020 20:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:56
Avrupa Birliği ülkeleri İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı kurtarmaya çalışıyor.
İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İran'a yönelik İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı ne anlama geliyor? Bundan sonra ne olacak? Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com