İngiltere Almanya maçı kaç kaç? İngiltere Almanya maç özeti, golleri!

İngiltere Almanya maçında büyük mücadele devam ediyor. EURO2020 son maçlarından biri bugün oynanacak. Merakla beklenen İngiltere Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere Almanya maçı hangi kanalda? İngiltere Almanya maçı kaç kaç? İngiltere Almanya maç özeti, golleri!