İngiltere Almanya maçı kaç kaç? İngiltere Almanya maç özeti, golleri!
İngiltere Almanya maçında büyük mücadele devam ediyor. EURO2020 son maçlarından biri bugün oynanacak. Merakla beklenen İngiltere Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere Almanya maçı hangi kanalda? İngiltere Almanya maçı kaç kaç? İngiltere Almanya maç özeti, golleri!
İngiltere ve Almanya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 Son 16 maçı, Wembley Stadyumu'da, Londra Stadyumu'nda oynanacak. Peki, İngiltere Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere Almanya maçı hangi kanalda?
İNGİLTERE ALMANYA MAÇI KAÇ KAÇ?
İkinci yarıda İngiltere Sterling (75) H. Kane (86)'in peşpeşe attığı goller ile Almanya karşısında 2-0 öne geçti.