İngiltere Afrin'deki hastane saldırısını kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere Afrin'deki hastane saldırısını kınadı

İngiltere Afrin'deki hastane saldırısını kınadı
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bir hastaneye düzenlenen ve 14 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.

İngiltere, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bir hastaneye düzenlenen ve 14 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.

İngiltere'nin Suriye Özel Temsilciliğince, Afrin'deki hastane saldırısına ilişkin Twitter'dan yapılan açıklamada, "Hastaneler, siviller ve yardım görevlileri hedef değildir. İngiltere, Suriye'nin kuzeyinde sükunet çağrısında bulunuyor ve tüm tarafları mevcut ateşkes anlaşmalarına uymaya davet ediyor." ifadesi kullanıldı.

İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly de saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şiddetin durması gerektiğini belirterek, "Tüm tarafların mevcut ateşkes anlaşmalarına uyması gerekiyor. Tıbbi tesisler, yardım görevlileri ve masum siviller hedef değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillerin tedavi gördüğü hastaneye Tel Rıfat'tan düzenlediği saldırıda, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetmiş, 32 sivil yaralanmıştı.

YPG/PKK'nın 6 yıl boyunca işgal ettiği Afrin, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı. Ancak terör örgütü, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat'ta varlığını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

NATO Zirvesi Bildirisinden: Suriye'den Türkiye'yi vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz.
NATO Zirvesi Bildirisinden: Suriye'den Türkiye'yi vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz.
BM Afrin'deki hastane saldırısını 'güçlü şekilde' kınadı
BM Afrin'deki hastane saldırısını "güçlü şekilde" kınadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Bülent Turan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sarp Akkaya Tamer Levent Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere Afrin'deki hastane saldırısını kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 18:33:24. #1.16#

title