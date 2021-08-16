İngiltere "Afganistan" konulu sanal G7 toplantısına ev sahipliği yapmayı planlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere "Afganistan" konulu sanal G7 toplantısına ev sahipliği yapmayı planlıyor

İngiltere 'Afganistan' konulu sanal G7 toplantısına ev sahipliği yapmayı planlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişinin ardından Afganistan konulu sanal G7 toplantısına ev sahipliği yapmayı planladığı aktarıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişinin ardından Afganistan konulu sanal G7 toplantısına ev sahipliği yapmayı planladığı aktarıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Afganistan konulu sanal G7 toplantısına ev sahipliği yapmayı planladığı aktarıldı. Başbakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada, Johnson'ın Afganistan'daki durumu görüşmek üzere önümüzdeki günlerde G7 liderleri ile sanal bir toplantıya ev sahipliği yapma niyetini dile getirdiğini aktardı.

Sözcü, Johnson'ın uluslararası toplumun "hem gelecekteki herhangi bir hükümeti tanımak hem de insani ve mülteci krizini önlemek için Afganistan konusunda bir araya gelip ortak bir yaklaşım benimsemesi" gereğini vurguladığını belirtti. Sözcü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Başbakan Johnson'ın görüştüğünü ifade ederek, iki liderin Afganistan'ın uzun vadeli geleceği üzerinde birlikte çalışmanın önemine, İngiliz ve Fransız vatandaşlarının yanı sıra diğer vatandaşların güvenli bir şekilde tahliye edilmeleri için acil yardım ihtiyacına değindiğine aktardı.

Başbakanlık sözcüsü, "İngiltere ve Fransa'nın olası bir ortak karar da dahil olmak üzere BM Güvenlik Konseyi'nde birlikte çalışması gerektiği konusunda anlaştılar" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD'den Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan 'güvenli' tahliyelere izin verilmesi çağrısı
ABD'den Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan "güvenli" tahliyelere izin verilmesi çağrısı
Son dakika haberleri! Afganistan'ın BM Büyükelçisi'nden Güvenlik Konseyi'ne ülkesinin 'sivil savaşa' sürüklenmesini önlemesi çağrısı
Son dakika haberleri! Afganistan'ın BM Büyükelçisi'nden Güvenlik Konseyi'ne ülkesinin "sivil savaşa" sürüklenmesini önlemesi çağrısı
ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan 'güvenli' tahliyelere izin verilmesi çağrısı yaptı.
ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan "güvenli" tahliyelere izin verilmesi çağrısı yaptı.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Tanju Özcan İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Kibariye Hande Yener Serdar Ortaç Berdan Mardini
Spor Rıza Kayaalp Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere "Afganistan" konulu sanal G7 toplantısına ev sahipliği yapmayı planlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 23:21:47. #1.14#

title