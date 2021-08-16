İngiltere, Afganistan konulu G7 Liderler Toplantısı düzenlemeyi planlıyor
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İngiltere, Afganistan konulu G7 Liderler Toplantısı düzenlemeyi planlıyor

İngiltere, Afganistan konulu G7 Liderler Toplantısı düzenlemeyi planlıyor
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı telefon görüşmesinde, ileriki günlerde Afganistan'daki mevcut durumu görüşmek üzere G7 ülkelerinin liderleriyle sanal ortamda toplantı yapmayı planladığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı telefon görüşmesinde, ileriki günlerde Afganistan'daki mevcut durumu görüşmek üzere G7 ülkelerinin liderleriyle sanal ortamda toplantı yapmayı planladığını söyledi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara Sözcü'sü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Johnson, Macron'la yaptığı görüşmede, uluslararası toplumun bir araya gelmesi, hem gelecekte herhangi bir hükümetinin tanınması hem de insani kriz ile mülteci krizini önlemek için Afganistan konusunda ortak yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Johnson, bu amaçla, ilerleyen günlerde sanal ortamda G7 liderlerinin katılımıyla Afganistan konulu düzenlenecek bir toplantıya ev sahipliği yapma niyetini dile getirdi.

İki lider, Afganistan'ın uzun vadeli geleceği üzerinde birlikte çalışmanın süregelen önemi ile vatandaşlarının ve diğerlerinin güvenliğinin sağlanmasında yardımcı olma hususundaki acil ihtiyaca dikkati çekti.

Johnson ve Macron, İngiltere ve Fransa'nın olası bir ortak karar dahil, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde birlikte çalışması gerektiği konusunda anlaştı.

G7 neyi temsil ediyor?

G7, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ABD, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada, Almanya ve İtalya'nın bir araya gelmesiyle oluşuyor.

G7, halihazırda dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 40'lık kısmını temsil ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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