İngiltere, Afganistan'ı görüşmek üzere G7 liderlerini toplantıya çağırdı
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İngiltere, Afganistan'ı görüşmek üzere G7 liderlerini toplantıya çağırdı

İngiltere, Afganistan'ı görüşmek üzere G7 liderlerini toplantıya çağırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'daki krizi görüşmek üzere G7 liderlerini Salı günü sanal bir toplantıya çağırdı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'daki krizi görüşmek üzere G7 liderlerini Salı günü sanal bir toplantıya çağırdı.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesi üzerine, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'daki krizi görüşmek üzere salı günü G7 liderlerini sanal bir toplantıya çağırdığını açıkladı. Johnson, Afganistan'daki krizin büyümesini önlemenin yollarını uluslararası toplumun birlikte bulması gerektiğini ifade etti.

Johnson sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplumun güvenli tahliyeleri sağlamak, insani bir krizi önlemek ve son 20 yılın kazanımlarını güvence altına almak için Afgan halkını desteklemede birlikte çalışması hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullanarak, Afganistan'daki durumla ilgili "acil görüşmeler" için salı günü G7 liderlerini bir araya getireceğini belirtti.

İngiltere şu anda ABD, İtalya, Fransa, Almanya, Japonya ve Kanada'nın dahil olduğu G7 toplantılarına başkanlık ediyor. Liderlerin salı günü gerçekleşecek olan sanal toplantıda, Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından, insanların Afganistan'dan tahliyeleri ve Kabil'deki durumun nasıl ele alınacağını tartışmanın yanı sıra, Afgan mültecilere insani yardım ve destek sağlama çabaları hakkında da görüşecekleri belirtildi.

Biden salı günü G7 toplantısına katılacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Johnson tarafından bugün açıklanan G7 kriz toplantısına katılacağını doğruladı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, salı günü gerçekleşecek olan sanal toplantıda, "Afganistan politikası konusundaki yakın koordinasyonun sürdürülmesi, vatandaşların ve son yirmi yılda işbirliğinde olan Afganlar ile savunmasız durumda olan Afganların tahliye edilmesinin tartışılacağı" belirtildi.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İngiltere, Afganistan'ı görüşmek üzere G7 liderlerini toplantıya çağırdı - Haberler
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