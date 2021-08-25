İngiltere Afganistan'dan son 24 saatte 2 bin kişi tahliye etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere Afganistan'dan son 24 saatte 2 bin kişi tahliye etti

İngiltere Afganistan'dan son 24 saatte 2 bin kişi tahliye etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan son 24 saatte 2 bin kişinin tahliye edildiği ifade edildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan son 24 saatte 2 bin kişinin tahliye edildiği ifade edildi.

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'daki Kabil Havalimanı'ndan düzenlenen uçuşlarla tahliye işlemleri yapılmaya devam ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptığı açıklamada, son 24 saatte Kabil'den 2 bin kişinin tahliye edilerek ülkeye getirildiğini söyledi. İngiliz vatandaşlarının neredeyse tamamının Afganistan'dan ayrıldığını ifade eden Raab, Kabil Havalimanı'nın tam kapasite çalışmasını umduğunu dile getirdi. Raab, İngiltere tarafından yapılan tahliye operasyonu kapsamında Afganistan'dan çıkarılan ve güvenli geçiş izni verilen kişi sayısının 9 bini aştığını ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada ise, ABD'nin 14 Ağustos'tan bu yana 58 bin 700 kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiği belirtilmişti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taliban'dan Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız
Taliban'dan Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız
Taliban, Afganistan'dan tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istedi
Taliban, Afganistan'dan tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istedi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir görüntülendi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir görüntülendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Aleyna Tilki Deniz Akkaya Fahriye Evcen
Spor Gervinho Mert Günok Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İngiltere Afganistan'dan son 24 saatte 2 bin kişi tahliye etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 10:19:33. #1.14#

title