İngiltere Afganistan'dan 7 binden fazla kişiyi tahliye etti
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İngiltere Afganistan'dan 7 binden fazla kişiyi tahliye etti

İngiltere Afganistan'dan 7 binden fazla kişiyi tahliye etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan toplam 7 binden fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan toplam 7 binden fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından başlayan tahliyeler zorlu koşullar ve Taliban baskısı altında devam ediyor. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 13 Ağustos'ta başlayan tahliye operasyonu kapsamında ülkeden 7 bin 109 kişinin çıkarıldığı belirtildi. Tahliye edilenler arasında büyükelçilik personeli, İngiliz vatandaşları, Afganistan vatandaşları ve farklı ülkelerin vatandaşlarının bulunduğu kaydedilen açıklamada, Kabil'e binden fazla İngiliz askerinin gönderildiği bildirildi. İngiltere'nin açıklamasında, ülkedeki güvenlik durumu uygun olduğu sürece tahliyelerin devam edeceği belirtilirken, tahliye uçuşlarının sonlandırılacağı tarihin henüz netleşmediği ifade edildi.

ABD 42 bin kişiyi tahliye etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Afganistan'daki tahliyelerde ortak çalışma konusunda anlaşmaya varmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, ABD'nin 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan yaklaşık 37 bin kişiyi tahliye ettiğini, Temmuz ayının sonundan bu yana ise tahliye edilenlerin sayısının 42 bine ulaştığını ifade etti. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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