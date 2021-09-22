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İngiltere, ABD'yle STA beklentisini düşürdü

AA / Hasan Esen - Haberler | Ekonomi
İngiltere, ABD'yle STA beklentisini düşürdü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden'ın iki ülke arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakeresine yanaşmamasının ardından ticarette "kademeli adımlar" atacaklarını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden'ın iki ülke arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakeresine yanaşmamasının ardından ticarette "kademeli adımlar" atacaklarını söyledi.

Johnson, Biden'la dün 90 dakikadan fazla süren görüşmesiyle ilgili Washington'da gazetecilere açıklama yaptı.

Biden yönetiminin şu anda dünya çapında STA'lar yapmadığını ancak buna rağmen yapılacak çok şeyler olduğuna inandığını ifade eden Johnson, "Yapmak istediğimiz şey, ticarette sağlam, kademeli adımlar atmak." dedi.

Johnson, ABD Kongresi'ne işaret ederek, "Arkamdaki binada kesinlikle anlaşma isteyen bir sürü insan var." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Başbakan Johnson, "ABD'nin İngiltere'den küçükbaş hayvan eti ithalatı yasağını kaldıracağı" haberini memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, yasağı "onlarca yıldır devam eden haksızlık" olarak nitelendirdi.

Biden yönetimi İngiltere'yle STA istemiyor

Biden, dün Oval Ofis'teki görüşme sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "biraz ticaret hakkında konuşacaklarını" ve "konunun üzerinde çalışmaları gerektiğini" söylemişti.

İngiltere, Brexit sonrası ABD'yle bir STA'ya varmak istese de Washington'un buna çok sıcak bakmadığı ifade ediliyordu.

BBC'nin dünkü haberinde, İngiliz hükümetinin artık ayrı bir ticaret anlaşması yerine USMCA olarak bilinen ABD, Meksika ve Kanada arasındaki mevcut ticaret anlaşmasına dahil olmak için pazarlık yapmayı düşündüğü belirtilmişti.

AA / Hasan Esen - Ekonomi Haberleri
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