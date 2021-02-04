İngiltere, ABD ile Rusya arasındaki Yeni START anlaşmasının uzatılmasından memnun
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İngiltere, ABD ile Rusya arasındaki Yeni START anlaşmasının uzatılmasından memnun

04.02.2021 01:07 | Son Güncelleme: 04.02.2021 01:10
İngiltere, ABD ile Rusya arasındaki Yeni START anlaşmasının uzatılmasından memnun

İngiltere'nin, ABD ile Rusya arasındaki Yeni Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nın (Yeni START) 5 yıl daha uzatılması kararını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

İngiltere'nin, ABD ile Rusya arasındaki Yeni Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nın (Yeni START) 5 yıl daha uzatılması kararını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'nin "istikrar, şeffaflık ve güven" oluşturmaya yönelik katkılarından dolayı Yeni START'a değer verdiği belirtildi.

Yeni START'ın 5 yıl daha uzatılmasından memnuniyet duyulduğu kaydedilen açıklamada, İngiltere'nin ABD'yi yeni silahların kontrolüne yönelik çabalarından dolayı desteklediği vurgulandı.

Açıklamada, "Anlaşmanın kabul edildiği tarihten bu yana herhangi bir silah kontrol anlaşması kapsamına girmeyen yeni stratejik ve diğer silah sistemlerinin geliştirilmesine ilişkin küresel bağlam önemli ölçüde değişti. Bu sorunu çözmek için ABD ve diğer müttefiklerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Yeni START anlaşması

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki "New START" anlaşması, Washington ile Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma niteliğini taşıyor.

Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

5 Şubat 2011'de devreye giren, bu ay sona erecek 10 yıllık anlaşmanın süresi 5 yıl daha uzatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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