İngiltere, ABD, Avustralya ve Kanada, Çin'in Hong Kong güvenlik yasasından endişeli
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İngiltere, ABD, Avustralya ve Kanada, Çin'in Hong Kong güvenlik yasasından endişeli

İngiltere, ABD, Avustralya ve Kanada'nın ortak açıklamasında, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulanması için Çin Ulusal Halk Kongresinde (Ulusal Meclis) kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası'ndan derin endişe duyulduğu belirtildi.

İngiltere, ABD, Avustralya ve Kanada, Çin'in Hong Kong güvenlik yasasından endişeli
28.05.2020 17:51 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:51

İngiltere, ABD, Avustralya ve Kanada'nın ortak açıklamasında, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulanması için Çin Ulusal Halk Kongresinde (Ulusal Meclis) kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası'ndan derin endişe duyulduğu belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong'da yeni güvenlik yasasının uygulanmasının Çin'de kabul edilmesiyle ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Pekin'in kararı konusunda derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, Hong Kong'un kendi kurumları yerine Çin tarafından bir ulusal güvenlik yasası uygulanmasının bölge halkının özgürlüklerini kısıtlayacağı ifade edildi.

Bunun aynı zamanda Hong Kong'un özerkliğini önemli ölçüde aşındıracağı kaydedilen açıklamada, Çin'in bölgede yeni bir ulusal güvenlik yasası uygulama kararının BM tarafından da tescil edilmiş Çin-İngiliz Ortak Deklarasyonu'nun öngördüğü yükümlülüklere aykırı olduğu bildirildi.

Teklif edilen yasanın "Bir Ülke İki Sistem" ilkesini baltalayacağı belirtilen açıklamada, düzenlemenin Hong Kong'da siyasi suçlara ilişkin kovuşturma ihtimalini artırdığı ve bölge halkının haklarını korumaya yönelik mevcut taahhütlere zarar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu adımın Hong Kong toplumundaki mevcut derin bölünmeleri daha da kötüleştirmesinden son derece endişe ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Çin hükümetine, Hong Kong hükümeti ve halkıyla birlikte çalışarak Çin-İngiliz Ortak Deklarasyonu'ndaki yükümlülükleri yerine getirecek şekilde bir uzlaşıya varması çağrısı yapıldı.

Yasa

Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor. Yasa, Hong Kong yerel meclisinin onayı gerekmeksizin yürürlüğe girecek.

Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin, ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önünü açan yasaya, Hong Kong'daki muhalifler ve Batılı ülkeler karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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