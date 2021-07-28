İngiltere, AB ve ABD'den gelen kişilere karantina zorunluluğunu kaldırdı
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İngiltere, AB ve ABD'den gelen kişilere karantina zorunluluğunu kaldırdı

İngiltere, AB ve ABD'den gelen kişilere karantina zorunluluğunu kaldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AB ve ABD'den 2 Ağustos'tan itibaren İngiltere'ye gelecek yolcuların iki doz aşı olmaları halinde karantina uygulamayacak.

AB ve ABD'den 2 Ağustos'tan itibaren İngiltere'ye gelecek yolcuların iki doz aşı olmaları halinde karantina uygulamayacak.

İngiltere hükümeti Covid-19 kısıtlamaları kapsamındaki uluslararası seyahat kurallarında birtakım değişiklikler yaptığını duyurdu. Yeni kurallara göre, ABD ve AB'den iki doz aşılanmış olarak İngiltere'ye gelen yolcuların karantina uygulama zorunluluğu olmadığı belirtildi. Uluslararası seyahatlere yönelik yapılan değişikliğin 2 Ağustos Pazartesi günü yerel saat ile 04: 00'de yürürlüğe gireceği açıklandı.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, uygulamanın yalnızca tamamen aşılanmış kişiler için geçerli olacağını ve yolcuların İngiltere'ye gelmeden önce ve geldikleri ikinci günde Covid-19 testi yaptırmaları gerektiğini ifade etti. İngiltere'de 19 Temmuz'dan bu yana, hükümetin belirlediği seyahat koridorlarındaki sarı listede yer alan ülkelerden İngiltere'ye gelen iki doz aşılanmış kişilerin karantina uygulama zorunluluğu bulunmuyor. Sarı listede bulunan ülkelerden yalnızca Fransa'ya karantina kuralı uygulanıyor.

İki doz aşı olanlar Covid-19 testi yaptırmayacak

İngiltere hükümeti iki doz aşı olan kişilerin korona virüs tespit edilen kişilerle temasları halinde, test yaptırmak zorunda olmadığını duyurdu. Hükümetin 16 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceğini belirttiği yeni kurallara göre, Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış kişilerin virüs tespit edilen kişilerle temasları halinde sadece semptom göstermeleri halinde test olmaları gerekiyor.

Hükümet, 16 Ağustos'tan itibaren iki doz aşı olanların karantina uygulamaları gerekmediğini duyurmuştu. Yeni karara göre tamamen aşılanmış kişilerin karantina uygulamamasına ek olarak test yaptırmaları zorunluluğu da kaldırılmış oldu.

16 Ağustos'a kadar korona virüs tespit edilen kişilerle temasta bulunanlar ise 10 günlük karantina uygulamaya ve test yaptırma zorunluluğu devam edecek.

JOHNSON'IN KARANTİNASI SONRASI GEVŞEME KARARI

Hükümetin Covid-19 testleri ile ilgili kuralları gevşetme kararı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın karantinadan çıkmasının ardından geldi. Geçtiğimiz haftalarda İ Johnson ve Ekonomi Bakanı Rishi Sunak, Covid-19 testi pozitif çıkan Sağlık Bakanı Sajid Javid ile temasta bulunmaları nedeniyle kendilerini karantinaya almışlardı.

HİZMET SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA AŞI ÇAĞRISI

İngiltere'de bir ticaret birliği kuruluşu olan UK Hospitality Müdürü Kate Nicholls, hükümetin yeni duyurusunu özellikle hizmet sektörü için "iyi haber" olarak nitelendirerek, henüz iki doz aşı olmamış hizmet çalışanlarının bir an önce aşı yaptırmaları gerektiğinin sinyallerini verdi.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda, İngiltere'nin Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından Covid-19'a karşı önlem olarak geliştirilen Test ve Takip mobil uygulaması ile 600 binden fazla kişi, Covid-19 ile temasları olduğu ve karantina uygulamaları gerektiğine yönelik uyarı almıştı.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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