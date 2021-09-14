İngiltere, AB'den ithal edilen ürünlere yönelik tam kapsamlı sınır kontrollerini 1 Temmuz 2022'ye erteledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere, AB'den ithal edilen ürünlere yönelik tam kapsamlı sınır kontrollerini 1 Temmuz 2022'ye erteledi

AA / Gökhan Kurtaran - Haberler | Güncel
İngiltere, AB'den ithal edilen ürünlere yönelik tam kapsamlı sınır kontrollerini 1 Temmuz 2022'ye erteledi

İngiltere, Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan ithalata yönelik planlanan tam kapsamlı sınır kontrollerinin 1 Temmuz 2022'ye ertelendiğini duyurdu.

İngiltere, Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan ithalata yönelik planlanan tam kapsamlı sınır kontrollerinin 1 Temmuz 2022'ye ertelendiğini duyurdu.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB'den yapılan ithalata yönelik 1 Ocak 2022'de planlanan tam sınır kontrollerini 1 Temmuz 2022'ye ertelediği bildirildi.

Açıklamada, İngiltere'den AB ülkelerine yapılan gıda ürünleri ihracatı için 1 Ekim 2021'de yürürlüğe girmesi planlanan Sağlık İhracat Sertifikası'nın da 1 Temmuz 2022'ye ertelendiği belirtildi.

AB'den İngiltere'ye yapılan ithalat için 1 Ekim 2021'de uygulamaya alınması planlanan güvenlik sertifikasının da 1 Temmuz 2022'ye ertelendiği kaydedilen açıklamada, AB'den yapılan gıda ithalatında sınır kontrolü ön bildirim formunun kullanımının ise 1 Ekim 2021 yerine 1 Ocak 2022'den itibaren zorunlu hale getirileceği bildirildi.

Açıklamada, erteleme kararlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hem İngiliz hem de AB'deki işletmeler üzerinde yarattığı yük nedeniyle alındığı belirtildi.

İngiltere'nin 31 Aralık 2020'de AB'den ve ortak pazardan resmen ayrılmasının ardından özellikle İngiltere'den AB'ye ihracat yapan gıda şirketleri, uzun süren ek evrak yükü ve sınır kontrolleri ile karşılaşmıştı.

AA / Gökhan Kurtaran - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinde katılım müzakereleri, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularında AB'nin süratle adım atması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinde katılım müzakereleri, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularında AB'nin süratle adım atması...

 İskoçya, 2023 sonunda bağımsızlık referandumuna gitmek istiyor

İskoçya, 2023 sonunda bağımsızlık referandumuna gitmek istiyor
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Murat Kurum İbrahim Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Bensu Soral Yıldız Tilbe Vildan Atasever Serenay Sarıkaya
Spor Abdullah Avcı Arda Turan Şenol Güneş Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ersin Tatar Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İngiltere, AB'den ithal edilen ürünlere yönelik tam kapsamlı sınır kontrollerini 1 Temmuz 2022'ye erteledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 17:49:37. #1.17#