İngiltere AB'den anlaşmasız ayrılırsa ülkede gıda darlığı yaşanacak

07.08.2019 18:11

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılığıyla (Brexit) ilgili tartışmalar devam ederken anlaşmasız ayrılması durumunda ülkede gıda darlığı yaşanacağına dikkat çekiliyor. İngiltere Gıda ve İçecek Federasyonu anlaşmasız Brexit durumunda ülkede haftalarca belki de aylarca taze gıda darlığının yaşanacağı uyarısında bulundu. Tesco gibi perakende marketleri de taze gıdalar ithal edildiğinden 31 Ekim'de anlaşmasız ayrılığın gerçekleşmesi halinde bunun ciddi sorunlara yol açacağı ikazı yaptı.

II. Dünya Savaşı'dan bu yana en büyük kriz

İngiltere'de gıda ve içecek sektörü yaklaşık 450 bin kişiyi istihdam ediyor. Endüstri Brexit'i II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük meydan okuma olarak görüyor. Brexit; 2013'te at eti skandalı, 1980'ler ve 1990'lardaki deli dana salgınlarını geride bırakmış durumda. Gıda ve İçecek Federasyonu Üst Yöneticisi Tim Rycroft "Açlık çekmeyeceğiz ancak taze gıda ve bazı özel ürünlerde kıtlıklar yaşanacak." dedi. Euronews.com'da Görüntüle