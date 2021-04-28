İngiltere, 60 milyon doz daha Pfizer/BioNTech aşısı sipariş etti
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İngiltere, 60 milyon doz daha Pfizer/BioNTech aşısı sipariş etti

İngiltere, 60 milyon doz daha Pfizer/BioNTech aşısı sipariş etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, hükümetin Covid-19'la mücadele kapsamında 60 milyon doz daha Pfizer/BioNTech aşısı sipariş ettiğini belirterek, bu dozların sonbaharda kullanılacağını açıkladı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, hükümetin Covid-19'la mücadele kapsamında 60 milyon doz daha Pfizer/BioNTech aşısı sipariş ettiğini belirterek, bu dozların sonbaharda kullanılacağını açıkladı.

İngiltere, Covid-19'la mücadelesini devam ederken, ek aşı siparişi verdi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, hükümetin 60 milyon doz daha Pfizer/BioNTech aşısı satın aldığını duyurdu. Hancock, satın alınan ek dozların kullanımına sonbaharda başlanacağını belirterek, aşılama programını güçlendirmek ve desteklemek için ek dozların diğer aşılarla birlikte kullanılacağını ifade etti.

Hancock, aşılamayı güçlendirme ve destek programı ile kaydedilen ilerlemeyi korumayı hedeflediklerini belirterek, yine de yeni mutasyonalar nedeniyle dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

"BİRLEŞİK KRALLIK, HİNDİSTAN'IN YANINDA"

Covid-19'un yeni mutasyonu nedeniyle vaka sayılarında ve can kayıplarına ciddi artışlar kaydeden Hindistan'a tıbbi sevkiyatların gönderilmeye devam edeceğini söyleyen Hancock, "Hindistan'da olup bitenleri görmek hepimize acı veriyor" dedi.

Birleşik Krallık'ın Hindistan'ın "yanında durduğunu" ifade eden Hancock, Hindistan'daki durumun "henüz pandemiden çıkmadığımızın açık bir kanıtı" olduğunu vurguladı. Hancock, İngiltere'nin "Hindistan halkının temel ihtiyaçlarından biri olan" dakikada bin litreden fazla oksijen üretme kapasitesine sahip solunum cihazı ekipmanlarını göndermek için Kuzey İrlanda Sağlık Bakanı Robin Swann ile birlikte çalıştığını ifade etti.

Hancock, İngiltere'de "fazla aşı dozu" olmadığını belirterek, Hindistan'daki mutasyon virüs krizi için aşı gönderemeyeceklerini açıkladı.

SAĞLIK BAKANI PERŞEMBE GÜNÜ AŞI OLACAK

Bakan Hancock, İngiltere'deki aşılama kampanyasının 42 yaşındakilere aşı sunmaya başlamasıyla kendisinin de aşı daveti aldığını söyleyerek, "yarın sabah ilk iş" aşı yaptıracağını açıkladı. Hancock, ilk aşısını olmak için heyecanla beklediğini ifade ederek, bir doz Covid-19 aşısının virüsün bulaşmasını yarı yarıya azalttığını belirtti. Hancock, aşılama sonuçlarının "çok cesaret verici" olduğunu aktararak, "Aşı, sizi ve sevdiklerinizi korur ve bu salgından çıkmamızın yoludur" dedi.

İNGİLTERE'DE 33 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

İngiltere'de Covid-19'a karşı 33 milyon 959 bin 908 kişinin aşının ilk dozunu, 13 milyon 581 bin 76 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi. Ülkede son 24 saatte 2 bin 116 vakanın kaydedilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 411 bin 797'ye ulaşırken, 29 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı ise 127 bin 480'e yükseldi.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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