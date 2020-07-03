İngiltere, 56 ülkeden gelen yolcuları karantinadan muaf tuttu İngiltere, 56 ülkeden gelecek olan yolcuların 14 günlük karantina uygulamasından muaf tutulacağını açıkladı.

İngiltere, 56 ülkeden gelecek olan yolcuların 14 günlük karantina uygulamasından muaf tutulacağını açıkladı. Ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

İngiltere'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler kademeli olarak, gevşetilmeye devam ediyor. İngiltere hükümeti, 56 ülkeden gelecek olan yolcuların 14 günlük karantinadan muaf tutulacağını açıklarken, uygulamanın 10 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu. Karantinadan muaf olan ülkeler arasında Andorra, Almanya, Yunanistan, Polonya, Avusturya, Avustralya, Sırbistan, Macaristan, Belçika, İtalya, İspanya, Hırvatistan, İzlanda, Çek Cumhuriyeti, Lihtenştayn, Danimarka, Lüksemburg, Litvanya, İsviçre, Malta, Türkiye, Finlandiya, Monako, Vatikan, Fransa, Hollanda, Norveç, Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Hong Kong bulunuyor. Hükümet, bu ülkeler dışında İngiltere'ye gelenlerin kendilerini 14 günlük karantinaya almasının zorunlu olduğunu açıkladı.

Öte yandan İngiltere, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 75 ülkeye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor. - MANCHESTER

Kaynak: İHA