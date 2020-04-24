İngiltere, 4 Haziran'da Kovid-19 aşısı için uluslararası zirve düzenleyecek
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Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Twitter, Güncel, Haber

İngiltere, 4 Haziran'da Kovid-19 aşısı için uluslararası zirve düzenleyecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirilmesi çalışmalarının hızlandırılması amacıyla 4 Haziran'da uluslararası bir zirve düzenleyeceklerini bildirdi.

24.04.2020 20:02 | Son Güncelleme: 24.04.2020 20:02
İngiltere, 4 Haziran'da Kovid-19 aşısı için uluslararası zirve düzenleyecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirilmesi çalışmalarının hızlandırılması amacıyla 4 Haziran'da uluslararası bir zirve düzenleyeceklerini bildirdi.

Raab, Twitter hesabından yayımladığı videoda, Kovid-19'un hastalıkların sınır tanımadığını gösterdiğini belirtti.

Bu yüzden bir araya gelinmesi gerektiğini vurgulayan Raab, 4 Haziran'da sanal ortamda gerçekleştirilecek Küresel Aşı Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını ifade etti.

Raab, zirvenin gündemini, uluslararası aşı ittifakı Gavi'nin tam olarak finanse edilmesiyle bulunacak herhangi bir aşıya eşit erişim sağlanmasında Gavi'nin uzmanlık ve kapasitesinin kullanılmasının oluşturacağını bildirdi.

İngiliz Dışişleri Bakanı, Oxford Üniversitesinin potansiyel Kovid-19 aşısını dün insanlar üzerinde denemeye başladığını da hatırlattı.

Kaynak: AA

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