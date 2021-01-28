İngiltere, 22 ülkeden gelen yolcuları 10 gün otelde karantinaya alacak
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İngiltere, 22 ülkeden gelen yolcuları 10 gün otelde karantinaya alacak

28.01.2021 00:29 | Son Güncelleme: 28.01.2021 00:33
İngiltere, 22 ülkeden gelen yolcuları 10 gün otelde karantinaya alacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda yaptığı konuşmada, karantinanın kaldırılabilmesi için "detaylı yol haritası" sunulacağına dair söz verdi. Johnson, 22 ülkeden gelen yolculara 10 gün otellerde karantina şartı getirildiğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda yaptığı konuşmada, karantinanın kaldırılabilmesi için "detaylı yol haritası" sunulacağına dair söz verdi. Johnson, 22 ülkeden gelen yolculara 10 gün otellerde karantina şartı getirildiğini duyurdu.   

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak ülkenin karantinadan çıkışı için "detaylı bir yol haritası" sunacağına dair söz verdi. Johnson, İngiltere'nin Şubat ortasına kadar aşı önceliğindeki ilk dört grubunda olan insanları aşılanma hedefi için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

22 ülkeden gelenlere karantina şartı

Johnson, ayrıca yeni türün yayılmasını önlemek amacı ile sınırlarda ek tedbirler uygulanması gerektiğini belirtti. Başbakan Johnson, eğlence amacıyla yurtdışına seyahat etmenin yasa dışı olduğunu ifade ederek, insanların evde kalması gerektiği konusunda uyardı.

İngiltere'ye giriş yapan herkesin 10 gün boyunca karantinada kalması çağrısında bulunan Johnson, virüsün yeni türünün bulunduğu Güney Afrika ve Portekiz'in içinde bulunduğu 22 ülkeden İngiltere'ye gelenlere ise otellerde 10 gün zorunlu karantina şartı getirildiğini açıkladı.

Okullar kapalı kalacak

Johnson, İngiltere'de okulların Şubat yarı yılı sonrasında açılmayacağı ancak bu dönemle beraber karantinanın kaldırılacağı belirtti. Başbakan Johnson, karantinadan çıkış planlarının ilerleyen günlerde detaylı olarak açıklanacağını yineledi. Johnson, Şubat ortasında aşılamadaki hedefin tutturulması ve aşılanan grupların bağışıklık kazanması ile okulların yeniden açılabileceğini aktardı.

Okulları kapalı tutmanın aileler üzerinde ekstra yük olduğunu söyleyen Johnson, "ülkedeki hayal kırıklığını ve sabırsızlığı anlayabiliyorum" dedi. Johnson ayrıca çocukların okulların kapatılmasından dolayı etkilendiğini ve bunun için hükümetin 300 milyon sterlinlik bir fon ayıracağını söyledi.

Avrupa'daki en yüksek can kaybı

Johnson, İngiltere'de Covid-19 nedeniyle toplam can kaybının 100 bini aştığına ve Avrupa'daki en yüksek can kaybına ulaşıldığına değinerek, "Hayatını kaybeden herkes için çok üzgün olduğunu" ifade etti. Başbakan Johnson, hükümetin salgın ile mücadelede tüm sorumluluğu aldığını ve Avrupa'da Covid-19 aşılama programında en hızlı davranan ülkenin İngiltere olduğuna vurgu yaptı. Johnson, ülke genelinde 80 yaşın üzerindeki vatandaşların yüzde 80'inden fazlasının Covid-19'a karşı aşılandığını belirtti.

İngiltere'nin neden Avrupa'daki en yüksek can kaybına sahip ülke olduğu sorularına karşı ise Johnson, "Bunun kolay bir cevabı olmadığını" ve "Sürekli karantinanın Covid-19 krizine bir çare olamadığI" cevabını verdi. (İHA)

Kaynak: Tourism Today

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