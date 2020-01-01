İngiltere 2020'ye geleneksel havai fişek gösterisiyle girdi (2)
Londra'da geleneksel havai fişek gösterisinden görüntülerİngiltere'nin başkenti Londra'da yeni yıl dolayısıyla, "London Eye" (Londra'nın Gözü) çevresinde havai fişek gösterileri düzenlendi.
01.01.2020 06:21 | Son Güncelleme: 01.01.2020 06:26
Londra'da geleneksel havai fişek gösterisinden görüntüler
İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni yıl dolayısıyla, "London Eye" (Londra'nın Gözü) çevresinde havai fişek gösterileri düzenlendi. (2)
Kaynak: AA