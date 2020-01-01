İngiltere 2020'ye geleneksel havai fişek gösterisiyle girdi (2)
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İngiltere 2020'ye geleneksel havai fişek gösterisiyle girdi (2)

Londra'da geleneksel havai fişek gösterisinden görüntülerİngiltere'nin başkenti Londra'da yeni yıl dolayısıyla, "London Eye" (Londra'nın Gözü) çevresinde havai fişek gösterileri düzenlendi.

01.01.2020 06:21 | Son Güncelleme: 01.01.2020 06:26
İngiltere 2020'ye geleneksel havai fişek gösterisiyle girdi (2)

'da geleneksel havai fişek gösterisinden görüntüler

'nin başkenti Londra'da yeni yıl dolayısıyla, "London Eye" (Londra'nın Gözü) çevresinde havai fişek gösterileri düzenlendi. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İngiltere 2020'ye geleneksel havai fişek gösterisiyle girdi (2)
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