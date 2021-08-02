İngiltere, 2 doz aşı olan AB ve ABD vatandaşlarına karantina zorunluluğunu kaldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere, 2 doz aşı olan AB ve ABD vatandaşlarına karantina zorunluluğunu kaldırdı

Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere'de, 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptıran ABD ve Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarına, ülkeye girişlerinde karantina zorunluluğu kaldırıldı.

İngiltere'de, 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptıran ABD ve Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarına, ülkeye girişlerinde karantina zorunluluğu kaldırıldı.

Ülkeye girişlerde. "Yeşil geçiş kartı"nda tam aşılandığını kanıtlayan AB vatandaşlarıyla aşı kartını gösteren ABD vatandaşları, bugünden itibaren 10 günlük karantina zorunluluğundan muaf tutulacak.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'un delta varyantının yayılma oranındaki artış nedeniyle Fransa vatandaşları için karantina uygulaması devam edecek.

İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 38 milyonu aştı

Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna ve Johnson and Johnson aşılarının uygulandığı İngiltere'de, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 46 milyon 851 bin 145'e ulaşırken, bunlardan 38 milyon 345 bin 841'ine ikinci doz aşı yapıldı.

Ülkede, dün 24 bin 470 yeni vaka sayısı ile virüs nedeniyle 65 ölüm bildirildi.

Uluslararası seyahatlerde "Trafik Işığı Sistemi"

İngiltere, ülkeleri aşılama oranları, vaka sayıları ve yeni türlerin yaygınlığına bağlı olarak "yeşil", "sarı" ve "kırmızı" olmak üzere 3 gruba ayırıyor ve "trafik ışığı sistemi" adını verdiği listeyi 3 haftada bir güncelliyor.

Buna göre, "kırmızı" listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip olanlar, hükümetin belirlediği ve ücretlerini kendilerinin ödeyeceği otellerde 10 gün zorunlu karantinada kalıyor.

"Sarı" listedeki ülkelerden gelenler ise kendi belirledikleri adreste 10 gün bireysel karantinada kalıyor ve bu kişiler karantinanın 2. ve 8. günlerinde ücretli PCR testi yaptırıyor.

"Yeşil" listede yer alan ülkelerden İngiltere'ye seyahat edeceklere ise karantina uygulanmıyor ve bu kişilerden son 72 saat içerisinde yaptırdıkları PCR testi sonucu talep ediliyor.

İngilizlerin tatile gittiği ülkeler arasında ön sıralarda yer alan İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan "sarı listede", Türkiye "kırmızı listede" bulunuyor.

İngiltere, 2 doz aşı olan AB ve ABD vatandaşlarına karantina zorunluluğunu kaldırdı
İngiltere, 2 doz aşı olan AB ve ABD vatandaşlarına karantina zorunluluğunu kaldırdı
İngiltere, 2 doz aşı olan AB ve ABD vatandaşlarına karantina zorunluluğunu kaldırdı
İngiltere, 2 doz aşı olan AB ve ABD vatandaşlarına karantina zorunluluğunu kaldırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

Koronada herkesi korkutan ihtimal! Daha ölümcül süper varyant geliyor
Koronada herkesi korkutan ihtimal! Daha ölümcül süper varyant geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Varank Ömer Halisdemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Tuğba Özay Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Burak Elmas Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere, 2 doz aşı olan AB ve ABD vatandaşlarına karantina zorunluluğunu kaldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 16:31:14. #1.16#

title