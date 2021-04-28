İngiltere'de yılın girişimcisi ödülü verildi
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İngiltere'de yılın girişimcisi ödülü verildi

İngiltere'de yılın girişimcisi ödülü verildi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

20 yıldan uzun süredir saç ekimi, saç tedavileri, estetik cerrahi ve medikal estetik alanlarında İngiltere'de başarılı çalışmalar yürüten Hüseyin Cinkir 2015 yılında, İngiltere Birmingham'da ilk kliniğini açtı ve Este Medical Group markasını yarattı.

2018 yılında, yıllardır beraber çalıştıkları yol arkadaşı Melike Çınkır ile Este Medical Group İstanbul'u hizmete açarak büyüyen başarılarını Türkiye'ye taşıdılar. Medical Group kurucusu Huseyin Cinkir, global bir sorun haline gelen Covid-19 engeline rağmen, yatırımlarına ve hizmetlerine hiç ara vermedi. Bu sayede 6 yılda İngiltere sınırlarını aşıp 5 ülkede toplam 11 şubesi ve 450 çalışanıyla dünyaya yayılan Türk markası, bugün günde 2000 ile 2500 kişiye tedavi uyguluyor. Uyguladığı tedavi yöntemleriyle birçok başarı ödülü alan grubun kurucusu Huseyin Cinkir, İngiltere'de Yılın Girişimcisi Ödülü'ne layık görüldü.

Kaynak: Snob Magazin

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