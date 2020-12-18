İngilizlerin büyük çoğunluğu Kovid-19 aşısını yaptırmak istiyor
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İngilizlerin büyük çoğunluğu Kovid-19 aşısını yaptırmak istiyor

18.12.2020 22:03 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:06
İngilizlerin büyük çoğunluğu Kovid-19 aşısını yaptırmak istiyor

İngiltere'de halkın çoğunluğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmak istediği bildirildi.

İngiltere'de halkın çoğunluğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmak istediği bildirildi.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Kovid-19'un toplum üzerindeki etkilerini ölçen yaşam tarzı anketinin sonuçlarını yayımladı.

Ülkede 30-70 yaş aralığındaki her 10 İngilizden 8'nin Kovid-19 aşısı yaptırmayı istediğinin kaydedildiği raporda, bu oranın 19-29 yaş aralığındakilerde her 10 kişiden 6'ya düştüğü bildirildi.

Raporda, aşı yaptırmak istemeyenlerin uzun dönemli yan etkileri hakkında detaylı bir bilgiye sahip olmadıkları gerekçesini ileri sürdükleri belirtildi.

Ülkede son 24 saatte 489 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Öte yandan, İngiltere'de son 24 saatte 489 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, son 24 saatte 28 bin 507 Kovid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 1 milyon 977 bin 167'ye yükseldi.

Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 489 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 66 bin 541'e ulaştı.

Bir günde 375 bin 185 test yapılırken test sayısı mükerrerler dahil 46 milyon 771 bin 368 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 1340'ı yoğun bakımda olmak üzere 18 bin 469 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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