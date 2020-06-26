İngilizler sahillere akın etti
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İngilizler sahillere akın etti

İngiltere'de halk korona virüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından sahillere akın etti.

İngilizler sahillere akın etti
26.06.2020 00:10 | Son Güncelleme: 26.06.2020 00:15

İngiltere'de halk korona virüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından sahillere akın etti.

Avrupa'da normalleşme devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde bulunan Brighton kenti sıcak havanında etkisi ile vatandaşların akınına uğradı. Brighton Belediyesi, ise sahillere sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatan uyarı levhaları koydu. Sahile yakın büfelerde ise uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşların akınına uğrayan sahil şeridinde sosyal mesafeye uyulmadığı ve maske takılmadığı görüldü.

Öte yandan İngiltere'de normalleşme adımları kapsamında 4 Temmuz'da ülke genelinde kafe ve restoranların açılması planlanırken, spor salonları ise kapalı kalmaya devam edecek.

İngiltere'de toplam korona virüs vaka sayısı 307 bin 980'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 43 bin 230'a ulaştı. - LONDRA

Kaynak: İHA

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