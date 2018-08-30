İngilizler, Ndiaye Galatasaray'a Gidince Bayram Etti: Sakın Takıma Dönme
İngiliz ekibi Stoke City'nin taraftarları, 16 milyon euro bonservis verdikleri Badou Ndiaye'nin Galatasaray'a dönmesine sevindi, "Sakın dönme. Senin gitmenden memnunuz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Stoke City'den kiraladığı Badou Ndiaye için İngiliz ekibinin taraftarlarından şok tepki geldi. Senegalli futbolcunun takıma katıldığından bu yana beklenen performansı sergileyemediğini düşünen taraftarların, oyuncunun sarı-kırmızılı ekibe gitmesinden memnun olduğu ortaya çıktı.
Stoke City'nin bonservisine 16 milyon euro verdiği 27 yaşındaki futbolcunun geçen sezonki performansı tatmin edici bulunmazken, bir de üstüne üstlük takımın küme düşmesiyle Ndiaye'nin iyice gözden düştüğü belirtildi.
"SAKIN TAKIMA DÖNME"
Stoke City taraftarlarının sosyal medya paylaşımları, kulübe dair haberler yapan siteler tarafından "Geri dönme… Stoke City taraftarları oyuncunun gidişinden memnun" başlığıyla verildi.
Taraftarların gerçekleştirdikleri paylaşımlardan yapılan bazı alıntılar şöyle:
- 'Etebo, Ndiaye'den daha iyi'
- 'Geri gelme'
- 'Türkiye liginde seviyesini buldu'
- 'Güle güle Ndiaye'
- 'Bizim elimizde Ryan Woods var, boşverin'
- 'İyi ki gitti'
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Sen adanalı gazla çalışiyon sanırım. NiDiaye geçen sene ilk yarı 9 puan farkla girmemizi sağladı. Satilinca puan farkı eridi ama yinede gs şampiyon oldu bu sene gs açık ara fark yapar hatta gol rekoru kırılır.Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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bu adam önceden de iyi değildi ki bence hatalı bir transfer.Cevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
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ingilterede oynamak kolay degil demek o kapasite yok anca türkiyede futbol oynar kapasite meselesi bizim millette ooooo süper futbolcu hemen abartmalar falanCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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la bu adam çöp söylim eski formu kalmadı adamı resmen kovmuşlar. adanaspora her akşam adana kebapına okey derimCevap Yaz 6 12 Yayından Kaldır