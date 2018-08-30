İngilizler, Ndiaye Galatasaray'a Gidince Bayram Etti: Sakın Takıma Dönme

Galatasaray'ın Stoke City'den kiraladığı Badou Ndiaye için İngiliz ekibinin taraftarlarından şok tepki geldi. Senegalli futbolcunun takıma katıldığından bu yana beklenen performansı sergileyemediğini düşünen taraftarların, oyuncunun sarı-kırmızılı ekibe gitmesinden memnun olduğu ortaya çıktı.

Stoke City'nin bonservisine 16 milyon euro verdiği 27 yaşındaki futbolcunun geçen sezonki performansı tatmin edici bulunmazken, bir de üstüne üstlük takımın küme düşmesiyle Ndiaye'nin iyice gözden düştüğü belirtildi.

"SAKIN TAKIMA DÖNME"

Stoke City taraftarlarının sosyal medya paylaşımları, kulübe dair haberler yapan siteler tarafından "Geri dönme… Stoke City taraftarları oyuncunun gidişinden memnun" başlığıyla verildi.

Taraftarların gerçekleştirdikleri paylaşımlardan yapılan bazı alıntılar şöyle: