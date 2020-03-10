İngilizler koronavirüs endişesiyle marketlere akın etti
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İngiltere, Londra, Güncel

İngilizler koronavirüs endişesiyle marketlere akın etti

Süpermarketten görüntüler Boşaltılan raflardan görüntüler LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayılmasıyla paniğe giren İngilizler, süpermarketlere akın ederek, temizlik ve makarna, pirinç, nohut, mercimek gibi uzun ömürlü gıda...

10.03.2020 23:33 | Son Güncelleme: 10.03.2020 23:35
İngilizler koronavirüs endişesiyle marketlere akın etti

Süpermarketten görüntüler

Boşaltılan raflardan görüntüler LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayılmasıyla paniğe giren İngilizler, süpermarketlere akın ederek, temizlik ve makarna, pirinç, nohut, mercimek gibi uzun ömürlü gıda ürünlerinin olduğu rafları boşalttı.

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İngilizler koronavirüs endişesiyle marketlere akın etti

Kaynak: AA

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İngilizler koronavirüs endişesiyle marketlere akın etti

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