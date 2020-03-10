İngilizler koronavirüs endişesiyle marketlere akın etti Süpermarketten görüntüler Boşaltılan raflardan görüntüler LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayılmasıyla paniğe giren İngilizler, süpermarketlere akın ederek, temizlik ve makarna, pirinç, nohut, mercimek gibi uzun ömürlü gıda...

Süpermarketten görüntüler Boşaltılan raflardan görüntüler LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayılmasıyla paniğe giren İngilizler, süpermarketlere akın ederek, temizlik ve makarna, pirinç, nohut, mercimek gibi uzun ömürlü gıda ürünlerinin olduğu rafları boşalttı. Kaynak: AA Haberin Videosu: İngilizler koronavirüs endişesiyle marketlere akın etti