İngilizler'den yoğun bakımdaki Johnson'a destek
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Boris Johnson, Koronavirüs, İngiltere, Dünya

İngilizler'den yoğun bakımdaki Johnson'a destek

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve iki gündür hastanede yoğun bakımda olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a sosyal medyadan destek mesajları yağdı.

07.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:31
İngilizler'den yoğun bakımdaki Johnson'a destek

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve iki gündür hastanede yoğun bakımda olan  İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a sosyal medyadan destek mesajları yağdı.

İngiltere'de 27 Mart'ta koronavirüs testi pozitif çıkan ve durumu ağırlaşmasının ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan Başbakan Boris Johnson'a halk prayforBoris' (Boris için dua et ) hashtag'iyle birçok destek mesajı yazdı.  

SOSYAL MEDYADA "BORİS İÇİN DUA ET" MESAJLARI YAĞDI

Başbakanlığa yakın St. Thomas Hastanesi'nde tedavisi süren Johnson için sosyal medya üzerinden yazılan mesajlardan bazıları ise şöyle:

"Orada dur Boris. Arkadaşlarınızın, ailenizin, iş arkadaşlarınızın ve ülkenizin size umutsuzca ihtiyacı var. "

"Bunu yenebilirsin. Savaşmaya devam et. Bizim düşüncelerimizde ve dualarımızdasın. Bizim için çok çalıştın, şimdi ise bunu iyileşmek için kullan."

"Sana ihtiyacımız var. Lütfen tüm gücünle savaş."

"Siyasi duruşunuz ne olursa olsun, umalım ki ülkemizin lideri tam bir iyileşme sağlar."

Öte yandan kabinede görevli Bakan Michael Gove, Başbakan Johnson'ın vantilatöre bağlanmadığını ancak oksijen desteği aldığını ve Johnson'ın durumunun değişmesi halinde hükümetin resmi bir açıklama yapacağını açıkladı. Ayrıca Gove'un "Tıbbi ekibin aldığı kararlar tıbbi uzmanlık gerektiriyor. Yani benim gibi insanların, onların kararlarını eleştirmemesi ve yaptıkları işi desteklemesi önemli" ifadelerini kullandığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson 27 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hafif semptomlar gösterdiğini belirtti ve koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Daha sonra Johnson halka bir açık mektup yazdı ve koronavirüse (Covid-19) karşı mücadelede 'evde kalın' çağrısında bulundu. Johnson, "İşler iyiye gitmeden önce kötüye gider" ifadelerini kullandı. Daha sonra Johnson, sağlık çalışanları alkışlamak için kendisini karantina altına aldığı evin önüne çıktı. Evin önünde sağlık çalışanlarını alkışlayan Başbakan karantina süreci boyunca ilk defa görüntülendi. Öte yandan,  İngiliz medyası ise Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) teşekkür eden Johnson'ın 'hasta' görüntüsüne dikkat çekti.

"HALA ATEŞİM VAR İZELASYONA DEVAM EDECEĞİM"

Daha sonra Başbakanı Johnson yaptığı açıklamada ateşinin olduğunu ve bu yüzden izolasyon süresinin devam edeceğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Daha iyi hissediyorum ve 7 günlük izolasyon süremi doldurdum. Ama semptomlardan birini taşıyorum, küçük bir semptom; hala ateşim var. Semptomlar tamamen yok olana kadar kendimi izole etmeye devam etmek zorundayım" dedi.

MUHALEFETE KORONAVİRÜS ÇAĞRISI

Johnson yayımladığı yazılı açıklamada, parlamentodaki tüm muhalefet parti liderlerini toplantıya davet etti. Başbakan Johnson, muhalefet partilere seslenerek, "Sizin de görüşlerinizi duymak istiyorum" dedi.

HASTANEYE KALDIRILDIBaşbakanlıktan yapılan açıklamada, Johnson'un 10 gündür devam eden hastalığının iyileşme göstermemesi üzerine hastaneye kaldırıldığı ve çalışmalarını hastaneden yürüteceği ifade edildi. Başbakana, hastanede oksijen tedavisi yapıldığı düşünülüyor.   

"JOHSON SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI DEĞİL"

 İngiltere Başbakanı Johnson'ın sözcüsü, semptomları devam eden ve hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın solunum cihazına bağlandığına ilişkin haberleri yalanladı.

 Sözcü, "Başbakan Londra'daki Thomas Hastanesinde rahat bir gece geçirdi" ifadelerini kullandı. Johnson'un koronavirüs semptomları 'hafif' olarak tanımlanırken; öksürük ve yüksek ateşin devam ettiği açıklandı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan Johnson, sosyal medya hesabından iyi durumda olduğunu açıkladı.

Johnson, "Dün gece doktorumun tavsiyesi üzerine hala koronavirüs semptomları yaşadığım için bazı rutin testleri yaptırmaya hastaneye gittim. İyi durumdayım ve ekibimle temas halindeyim, bu virüsle savaşmak ve herkesi güvende tutmak için birlikte çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı. Başbakanlık Konutu'ndan yapılan açıklamada, Johnson'ın yoğun bakıma alındığını ve Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın vekili tayin edildiği bildirildi.


Kaynak: DHA

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Dünya Manşet

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