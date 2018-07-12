İngilizler Cüneyt Çakır'a Ateş Püskürdü, FIFA'yı Soruşturma Açmaya Davet Etti: Utanç Verici!
İngiltere'nin Hırvatistan'a uzatma dakikalarında mağlup olarak Dünya Kupasına veda ettiği maçın hakemi Cüneyt Çakır için İngiliz taraftarlar "utanç verici" yorumları yaparak FIFA'yı soruşturma açmaya davet etti.
İngiliz taraftarlar, Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'nin Hırvatistan ile oynadığı ve uzatmalarda kaybedip elendiği maçın hakemi Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterdi. Önyargılı olmakla suçladıkları Cüneyt Çakır için "utanç verici" manşeti atan İngiliz gazeteleri de yenilginin sorumlusu olarak Türk hakemi gösterdi.
FIFA'DAN SORUŞTURMA AÇMASINI İSTEDİLER
Maç sonunda sosyal medyada isyan bayrağını çeken İngilizler, FIFA'yı soruşturma açmaya davet etti. Taraftarlar, peşin hükümlü olduğu yorumları yapılan Çakır'ın, spora zarar verip gözden düşürdüğü gerekçesiyle yargılanmasını istedi.
PERISIC'IN GOLÜ ÇİLEDEN ÇIKARDI
Özellikle verdiği ve vermediği fauller konusunda tepki çeken Cüneyt Çakır'ın, Ivan Perisic'in golünde ayak kafa hizasına kalkmış olmasına rağmen golü vermesi de İngiliz taraftarları çılgına çevirdi.
NANI'Yİ HATIRLATTILAR
Manchester United taraftarı İngilizler ise daha da öfkeliydi. 2013 yılında Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçında Alvaro Arbeloa ile mücadelesinde kırmızı kart gören Nani örneği veren United taraftarları, Çakır'ı adaletsiz davranmakla suçladı.
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INGILIZLER KÜCÜK TAKIMLARA KARSI YENILMEYI ASLA KAB7L ETMEZLER CÜNKÜ ASAGILIK KOMPLEXI OLAN CANLI YARATIKLARDIRLARCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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hadi len ordan yenilgiyi hazmedemeyen pis sömürgeciler. hırvatlara helal olsun .Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Saat on ikiyi gecmedi diyenlere on ikiden sonra motor calisiyor dikkat beyinsizler dalga gecmeyeceksin gecersen alirsin on ikiyi ona göre anladinmi NET61 TRABZON LU OSMAN YAGCICevap Yaz Yayından Kaldır
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Hirvatlarin kazanmasina cok sevindim amaa sanki cüneyt cakirda azicik hirvatlari tutuyor gibiydiCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Bence ingilizler kolombiya maçı hakemi halkında soruşturma istesinler. Ve kolonici havaları da bıraksınlar artık, geçti o sömürgeci günlerCevap Yaz 4 Yayından Kaldır