İngilizler Bülent Kaya'nın mekanına hayran kaldı

Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından Bülent Kaya, İngiltere'nin Norwich şehrinde ve aynı zamanda şehrin eğlence merkezinin tam kalbinde açtığı yeni gece kulübü ile adından bir kere daha söz ettirdi.

İş çıkışı arkadaşlarla bir akşam yemeği yenebileceği gibi Norwich'te mükemmel bir gece geçirmek için de gidilebilecek harika bir mekân olan Mantra, iş insanı Bülent Kaya'nın geçen yıl açtığı kulübün ardından bu yıl içerisinde açtığı bu mekân, müşteri memnuniyetinin yanı sıra hizmetin ve kalitenin de A plus seviyede tutulduğu özel bir mekân olarak göz dolduruyor.

Birbirinden farklı haftalık ve özel etkinliklerin yer aldığı mekânda yine dünyanın dört bir tarafından farklı farklı barmenlerin çeşitli kokteyl ve alkollü içeceklerinden oluşan ve geniş bir yer tutan içki katalogları yer alıyor.

İngiltere'nin tanınmış DJ'lerinin canlı performans sergiledikleri mekân baştan sona şık bir oryantal tasarıma sahip bulunmaktadır. Daha öncesinde turizm sektörüne hizmet veren şirketleri ile yine İngiltere'de faaliyetlerde bulunan Bülent Kaya açmış olduğu gece kulüpleri vasıtası ile eğlence sektörüne de el atmış oldu.

Eğlence sektöründe daha da ilerlemeyi düşündüklerini ifade eden Bülent Kaya, "Bu kapsamda bir yatırım da ülkemizde yapmayı planlıyorum. Bodrum'da hizmet ve ürün kalitesinden ödün vermeyeceğimiz büyük bir mekânın açılışını gerçekleştirmekten mutluluk ve gurur duyacağım." dedi. Mantra gece kulübünün sanat ve spor camiasından çeşitli ünlülere, konuk DJ lere ve müzik temalı etkinliklere gururla ev sahipliği yaptığını ifade eden Bülent Kaya, "Aldığımız olumlu geri dönüşler moral ve motivasyonumuzu oldukça artırıyor. Olumsuz eleştirileri ise yol haritamızı gözden geçirmemiz konusunda uyarılar olarak görüyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler