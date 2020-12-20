İngilizce öğretmeni, korona virüse yenildi
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İngilizce öğretmeni, korona virüse yenildi

20.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:24
İngilizce öğretmeni, korona virüse yenildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde görev yapan İngilizce Öğretmeni Ahmet Akmalı (43), korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde görev yapan İngilizce Öğretmeni Ahmet Akmalı (43), korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İngilizce öğretmeni olarak Bozdoğan ve Nazilli ilçelerinde görev yapan ve korona virüs nedeniyle Nazilli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören, İngilizce Öğretmeni Ahmet Akmalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası Akmalı'nın vefatı başta ailesi olmak üzere milli eğitim camiası ve arkadaşlarını yasa boğdu. - AYDIN

İngilizce öğretmeni, korona virüse yenildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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