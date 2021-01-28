İngilizce Öğretmeni Dünya Çocuklarını Çevrimiçi Derste Buluşturuyor

Gaziantep'te yaşayan İngilizce öğretmeni Zehra Sarı, pandemi sürecinin öğrenciler üzerinki olumsuz etkilerini en aza indirmek adına, internet üzerinden işlediği derslerine dünyanın birçok ülkesinden öğrencileri dahil ederek çeşitli etkinliklerle dersleri daha keyifli hale getiriyor.