İngilizce Öğretmeni Dünya Çocuklarını Çevrimiçi Derste Buluşturuyor
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İngilizce Öğretmeni Dünya Çocuklarını Çevrimiçi Derste Buluşturuyor

28.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:49

Gaziantep'te yaşayan İngilizce öğretmeni Zehra Sarı, pandemi sürecinin öğrenciler üzerinki olumsuz etkilerini en aza indirmek adına, internet üzerinden işlediği derslerine dünyanın birçok ülkesinden öğrencileri dahil ederek çeşitli etkinliklerle dersleri daha keyifli hale getiriyor.

Gaziantep'te yaşayan İngilizce öğretmeni Zehra Sarı, pandemi sürecinin öğrenciler üzerinki olumsuz etkilerini en aza indirmek adına, internet üzerinden işlediği derslerine dünyanın birçok ülkesinden öğrencileri dahil ederek çeşitli etkinliklerle dersleri daha keyifli hale getiriyor

İngilizce Öğretmeni Dünya Çocuklarını Çevrimiçi Derste Buluşturuyor

Kaynak: DailyMotion.com

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