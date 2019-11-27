İngilizce öğrenmek aile merkezlerinde çocuk işi

27.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:00

Mamak Belediyesi yaptığı fiziki hizmetlerin yanı sıra açtığı kurslarla da eğitim alanında hizmet vermeye devam ediyor.



Eğitim konusunda önemli çalışmalara imza atan belediye, gençler için Zübeyde Hanım Aile Merkezi'nde açılan İngilizce kursu ile ücretsiz yabancı dil öğrenme imkanı sağlıyor. Gerek spor kursları, gerekse açılan kurslarla çocuklar ve gençlerin sosyal, psikolojik gelişimlerinin yanı sıra eğitim hayatlarına da katkı sağladıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Gençler geleceğimizdir. Çocuklar ve gençlerimizi çağın hastalığı olarak tanımlanan teknoloji bağımlılığından kurtaracak, sosyal ve psikolojik gelişimlerine katkıda bulunacak ilgi alanları doğrultusunda eğitimlerine katkı sağlayacak, beceri kazandıracak programları hayata geçiriyoruz. Amacımız gençlerimizi geleceğe daha iyi şartlarda hazırlayacağız inşallah" dedi.



Haftada üç gün gerçekleşecek İngilizce kursu salı günleri 2. ve 3. sınıflara, perşembe günleri 4 ve 5. sınıflara, cuma günleri de 6. ve 7. sınıf öğrencilerine hizmet verecek. Uzman eğitmenler tarafından verilen kurslarda öğrencilere temel İngilizce eğitimlerinin yanı sıra, İngilizce'de bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisi kazandırılıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA