İngilizce Konuşma Saati Etkinlikleri 09-04-2021 - Haberler
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İngilizce Konuşma Saati Etkinlikleri 09-04-2021

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İngilizce Konuşma Saati Etkinlikleri 09-04-2021

Yüksekokulumuz mezun öğrencileri ve öğretim görevlilerimiz tarafından organize edilen ücretsiz konuşma saati etkinliklerimiz başlamıştır.

Yüksekokulumuz mezun öğrencileri ve öğretim görevlilerimiz tarafından organize edilen ücretsiz konuşma saati etkinliklerimiz başlamıştır. İlk haftadan itibaren mezun öğrencilerimiz ile mevcut öğrencilerimizin ortak paydada buluşmasını hedefleyen çalışma çerçevesinde her hafta farklı bir konu hakkında ingilizce konuşma pratikleri yapılacaktır.

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Haber: İngilizce Konuşma Saati Etkinlikleri 09-04-2021 - Haberler
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