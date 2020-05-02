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İngiliz Yüksek Mahkemesi, hükümetin emeklilik fonu düzenlemesini haksız buldu

İngiliz Yüksek Mahkemesi, hükümetin emeklilik fonu düzenlemesini haksız buldu
02.05.2020 10:36 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:36

İngiliz Yüksek Mahkemesi, hükümetin yerel emeklilik planlarına ilişkin yatırımların İngiliz dış savunma politikası ile çelişemeyeceğine yönelik kararının uygun olmadığına hükmetti.

İngiliz Yüksek Mahkemesi, hükümetin yerel emeklilik planlarına ilişkin yatırımların İngiliz dış savunma politikası ile çelişemeyeceğine yönelik kararının uygun olmadığına hükmetti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Filistinli sivil toplum örgütü tarafından açılan davada, hükümetin, yerel emeklilik fonlarının savunma ve dış politika ile çelişecek şekilde yatırım yapamayacağına ilişkin düzenlemesinin uygun olmadığına karar verildiği belirtildi.

Hükümet, 15 Temmuz 2016'da ülkenin yatırım stratejilerinin sürdürülmesine yönelik bir yönerge yayımlayarak yerel emeklilik fonlarının, İngiltere'nin savunma ve dış politikası ile çelişecek yatırımlar yapamayacağını duyurmuştu.

İngiliz hükümetinin bu konudaki düzenlemesi aynı zamanda yerel kamu fonlarının yatırımlarında İsrail'in Doğu Kudüs, Batı Şeria, Golan Tepeleri ve Gazze Şeridi gibi bölgelerdeki yasa dışı yerleşimi ile ilişkili şirketlerin yatırımlardan muaf bırakılamayacağı ya da şirketlerin boykot edilemeyeceği anlamına geliyordu.

İngiliz hükümetinin düzenlemesi, sivil toplum örgütü Filistin Dayanışma Kampanyası tarafından mahkemeye taşınmıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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