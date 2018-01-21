İngiliz Yıldız, Sevgililer Günü Çekiminde Yalnızlığını Protesto Etti, Ortalığı Birbirine Kattı

İngiliz televizyon yıldızı Charlotte Crosby, katıldığı bir fotoğraf çekimi sayesinde yine kendinden bolca söz ettidi. In the Style markasınının Sevgililer Günü temalı fotoğraf çekimine katılan Crosby, ortalığı karıştırdı.

"İŞTE BÖYLE HİSSEDİYORUM" DEDİ

Yalnız olduğunu söyleyen ünlü isim, "Sevgililer Günü''nden işte böyle hissediyorum" diyerek çekimde kullanılan pastayı önce ezdi, sonra üstüne oturdu, en son olarak da akan çikolata çeşmesi ile tüm vücudunuz kapladı. Gülerek yalnızlığına isyan eden Crosby''nin görüntüleri ülkede çok konuşuldu.

SEVGİLİSİNDEN YENİ AYRILDI

Crosby''nin bu hareketinin ayrıldığı sevgilisi Stephen Bear''a bir gönderme olabileceği söylendi. Çift Noel''den hemen önce ayrılmış ve Bear Bali''de pek çok farklı kadınla görülmüştü.