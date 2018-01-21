İngiliz Yıldız, Sevgililer Günü Çekiminde Yalnızlığını Protesto Etti, Ortalığı Birbirine Kattı
İngiliz yıldız Charlotte Crosby'nin Sevgililer Günü temalı bir fotoğraf çekimi sırasında sevgilisi olmamasını protesto ettiği anlar çok konuşuldu.
İngiliz televizyon yıldızı Charlotte Crosby, katıldığı bir fotoğraf çekimi sayesinde yine kendinden bolca söz ettidi. In the Style markasınının Sevgililer Günü temalı fotoğraf çekimine katılan Crosby, ortalığı karıştırdı.
"İŞTE BÖYLE HİSSEDİYORUM" DEDİ
Yalnız olduğunu söyleyen ünlü isim, "Sevgililer Günü''nden işte böyle hissediyorum" diyerek çekimde kullanılan pastayı önce ezdi, sonra üstüne oturdu, en son olarak da akan çikolata çeşmesi ile tüm vücudunuz kapladı. Gülerek yalnızlığına isyan eden Crosby''nin görüntüleri ülkede çok konuşuldu.
SEVGİLİSİNDEN YENİ AYRILDI
Crosby''nin bu hareketinin ayrıldığı sevgilisi Stephen Bear''a bir gönderme olabileceği söylendi. Çift Noel''den hemen önce ayrılmış ve Bear Bali''de pek çok farklı kadınla görülmüştü.
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Kafayı gömüp Atacan bi köşeye,normal muamele yapmıycan acıtacan bunuCevap Yaz 14 4 Yayından Kaldır
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Allah akıl fikir versin((amin) . .Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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abla da erik gibi yalnız kütür kütür:DCevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır
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sevgilin olmaması çok normalCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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MERAK ETME BULURSUN. . . SENİN GİBİLER İÇİN ERKEKLER KARISINI ALDATIYOR. . AZCIK SABRETCevap Yaz 31 3 Yayından Kaldır
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Ülke savaşta Kilis’te evlere roket atılıyor burda yapılan habere bak yazık gerçekten bunun neresi haber neresi haber değeri taşıyor kardeşim ayıp beCevap Yaz 25 5 Yayından Kaldır
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Geber salak karıCevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
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Reklam kokuyor.Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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domuz çamuru görünce aynı böyle yaparCevap Yaz 23 5 Yayından Kaldır
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Hemen geleyim vollah yemin ederim looooCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Tokat manyaa yapacan ha bu garuyuCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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VER ADRESİNİ ALAYIM GAZINI..Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Seninle dost olabilecek binlerce erkek varken neden üzülüyorsun ki.Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır