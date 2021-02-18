İngiliz yayın kuruluşu BBC, "İslam'a ve Müslüman kadınlara karşı" önyargıyı güçlendirmekle suçlandı
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İngiliz yayın kuruluşu BBC, "İslam'a ve Müslüman kadınlara karşı" önyargıyı güçlendirmekle suçlandı

18.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:44
İngiliz yayın kuruluşu BBC,

İngiliz yayın kuruluşu BBC, ülkedeki en büyük Müslüman sivil toplum platformu Britanya Müslüman Konseyinin (MCB) ilk kadın başkanı olan Zara Muhammed ile yaptığı röportajda, "İslam'a ve Müslüman kadınlara karşı önyargıyı" güçlendirmekle suçlandı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, ülkedeki en büyük Müslüman sivil toplum platformu Britanya Müslüman Konseyinin (MCB) ilk kadın başkanı olan Zara Muhammed ile yaptığı röportajda, "İslam'a ve Müslüman kadınlara karşı önyargıyı" güçlendirmekle suçlandı.

İngiltere'de aralarında ünlü komedyen Deborah Frances-White ve bazı Muhafazakar Parti milletvekillerinin de yer aldığı 100 kişi, BBC Radio 4'te "Kadın Zamanı" adlı programa katılan Muhammed ile yapılan röportajda, sunucunun tavrını eleştiren bir mektup yayımladı.

Mektupta, BBC'ye, yazı işleri ekibi ile program yapımcılarını çeşitlendirmesi ve Müslümanlarla daha iyi ilişki kurması çağrısı yapıldı.

Sorulara cevap vermek isteyen Muhammed'in sözü her defasında kesildi

Muhammed ile yapılan röportajdaki soruların, İslam ve Müslüman kadınlara yönelik "zarar verici düşünceler ve önyargıyı" güçlendirdiğine dikkat çekilen mektupta, Muhammed'e dinle ilgili hüküm verebilecek bir konumda olmadığını söylemesine rağmen 4 kez üst üste "kadın imamlar" konusunun sorulduğu ve sorulara cevap vermek isteyen Muhammed'in sözünün her defasında kesildiği belirtildi.

Röportajın çerçevesi ve sosyal medya için "kadın imam" kısmının kırpılmasının, İngiltere'deki Müslüman kadınları temsil eden şeyleri aslına uygun olarak sunmak yerine siyasetçilerden hesap sorma röportajlarının tarzı ve tonunu yansıttığı vurgulanan mektupta, şunlar kaydedildi:

"Dahası din adamlığı müessesinin olmadığı bir dinde, hahamlarla imamlar ve rahipler arasındaki sahte eşdeğerlik kurulması, İngiltere'deki Müslüman topluluklarla gerçek bir ilişki kurmak için gerekli temel din bilgisi eksikliğini gösteriyordu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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