İngiliz vekilden protestocu Müslüman velilere destek

İşçi Partisi Milletvekili Roger Godsiff, Birmigham'daki 2 okul önünde, küçük çocuklara yönelik "eşcinselliğin" de anlatıldığı dersi protesto eden velilere destek verdi.

İşçi Partisi Birmingham Milletvekili Godsiff, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan eğitim konulu oturumda, okul yönetimlerinin, çocuklara vereceği eğitim konusunda velilere danışması gerektiğini söyledi.

Birmingham'da 258 ilkokul bulunduğunu ancak problemin sadece 2 okulda yaşandığını anlatan Godsiff, bu okulların yöneticilerinin, protestocu velilere yönelttikleri suçlamaları da eleştirdi.

Godsiff, "Polis kontrolündeki son derece örgütlü eyleme katılan velilere 'güruh' demek ve 'halledilmeleri' gerektiğini söylemek, çoğu genç kadınlardan oluşan Müslüman velileri 'eşcinsel düşmanı' diye suçlamak, gerilimi düşürmeye yardım etmez." ifadelerini kullandı.

Protestocu velilerin herhangi bir yanlış yapmadığını belirten Godsiff, "Bunlar, çocuklarının kendilerine anlattığı şeylerden kaygı duyan iyi anneler." diye konuştu.

Godsiff, velilerin bu kaygılarını okul yönetimlerine aktarmak istediklerini ancak müdürlerin buna izin vermediğini vurgulayarak, bölgenin bir milletvekili olarak bu kaygıları dile getirmenin kendisinin bir görevi olduğuna inancını dile getirdi.

Kentteki 256 okulun ders kitaplarını ve dersin verileceği yaşı velilere danışarak belirlediğini ve bu okullarda bir sorun yaşanmadığını aktaran Godsiff, protesto edilen 2 okulda ise durumun farklı olduğunu söyledi.

Godsiff, velilerin gösterilerde taşıdığı dövizlerde "Bizim çocuklarımız, bizim tercihimiz," "Velilere kulak verin," "Bırakın çocuklar çocuk kalsın" ve "Müdür istifa" gibi mesajların yer aldığını vurgulayarak, "Bu (talep) okul müdürünün hoşuna gitmeyebilir ama bunun eşcinsel düşmanlığı olduğunu düşünmüyorum." yorumunu yaptı.

Uluslararası hukuk hatırlatması

Eylemlerde bugüne kadar sadece bir sakıncalı dövizin görüldüğünü onun da uyarı üzerine bir daha getirilmediğini anlatan Godsiff, velilerin "profesyonelce kışkırtıldığını" ve "karalandığını" kaydetti.

Godsiff, velilerin kaygılarını anladığı ve bunları ifade ettiği için kendisinin de bir hedef haline getirildiğini belirterek, "Veliler izahat istiyor. Uluslararası hukuka göre çocukların yetiştirilmesinin birinci derecede sorumlusu velilerdir ve velilerin okulların bu gibi konularda verdiği kararların ortağı olması gerekir." diye konuştu.

İngiltere'de Müslüman nüfusun yoğun olduğu Birmingham'da 2 ilkokul önünde ocak ayında başlayan eylemlerde veliler, çocuklarına çok küçük yaşta eşcinsellik hakkında bilgi verilmesini protesto ediyor. Okul yönetimlerinin girişimleriyle okul kapısında uzaklaştırılan veliler, eylemlerini polis kontrolünde sürdürüyor.

Godsiff, daha önce de protestocu velilere eyleme katılarak destekte bulunmuş ancak İşçi Partisi yönetimi tarafından kendisine ihtar verilmişti.

Kaynak: AA