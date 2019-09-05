İngiliz vekil: Boris Johnson Müslüman kadınlardan özür dilemeli

05.09.2019 09:08

İngiltere Parlamentosu'nda İşçi Partisi milletvekili Tanmanjeet Singh, Başbakan Boris Johnson'ın Müslüman kadınlar hakkında söylediği sözlerden dolayı özür dilemesini istedi.



Johnson, daha önceki söylemlerinde tesettürlü Müslüman kadınları 'banka soyguncuları' ya da 'posta kutusu' olarak tarif ederek büyük tepki toplamıştı. Euronews.com'da Görüntüle