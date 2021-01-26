İngiliz ve Hollandalılardan Türkiye'ye korona övgüsü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yerleşik yaşayan İngiliz ve Hollandalılar, ülkelerine kıyasla koronavirüs tedbirlerinin Türkiye'de daha iyi alındığını söyledi. Türkiye'nin tedbir almada çok hızlı davrandığını belirten yerleşik yabancılar, Türk vatandaşlarının da bu tedbirleri büyük oranda uyguladığını kaydetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yerleşik yaşayan İngiliz ve Hollandalılar, ülkelerine kıyasla koronavirüs tedbirlerinin Türkiye'de daha iyi alındığını söyledi. Türkiye'nin tedbir almada çok hızlı davrandığını belirten yerleşik yabancılar, Türk vatandaşlarının da bu tedbirleri büyük oranda uyguladığını kaydetti.

Turistik ilçe Kuşadası'nda yerleşik olarak yaşayan İngiliz ve Hollandalılar başta olmak üzere farklı etnik kökenlere sahip olan çok sayıda yabancı, sosyal yaşam içinde de aktif rol alıyor. İlçede sakin bir yaşam süren yerleşik yabancılar, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı mücadelede Türkiye aldığı önlemlere dikkat çekti. Türkiye'nin ülkelerine göre salgın kapsamında tedbirleri hızlı aldığı ve sıkı bir şekilde uyguladığını belirten yerleşik yabancılar, büyük oranda da uygulandığını söyledi.

"Türkiye daha hızlı davrandı"

Kuşadası'nda yaklaşık 12 yıldır yaşayan ve buradan konut satın alan Sharon Cook (68), "12 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Yalnızca bir haftalık tatil için gelmişim, yerleşmeye karar verdim. 10 ay içinde de yerleştim. Türkiye'yi, havasını seviyoruz. Burası daha uygun fiyatlı ve insanları çok yardımsever. Türkiye, İngiltere'ye göre koronavirüs tedbirlerinin alınması konusunda çok daha hızlı davrandı. Türkiye, hızlıca kısıtlama kararları aldı. Pandemi ortaya çıktıktan sonra İngiltere geç kaldı. Türkiye ise salgına karşı görevini daha iyi yaptı" dedi.

"Türkiye'de kendimi daha güvende hissediyorum"

Hollandalı Ada Vintover (61) ise, "10 yıldır Kuşadası'nda yaşıyorum. Burada bir evim var. Burada yaşamamın en büyük sebeplerinden biri havası. İnsanlar çok iyi ve yemekleri çok beğeniyorum. Doğruyu söylemek gerekirse; Türkiye koronavirüs önlemleri bakımından Hollanda'dan daha iyi. Türkiye'de kendimi daha güvende hissediyorum. Geçen yaz Hollanda'ya gittim ve gerçekten korktum. Kimse maske takmıyordu. Türkiye ise daha sert önlemler aldı" diye konuştu.

Kuşadası'nda ev satın alan Hollandalı Shack Devorse ise (66), "4 yıldır burada yaşıyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Her yıl yaklaşık 20 bin kilometre yol yapıyorum. Türkiye'nin her yerini görmek istiyorum. Buranın havası çok güzel. Hollanda, Belçika ve Almanya'yla kıyaslanırsa Türkiye koronavirüs açısından daha iyi. İnsanlar da kurallara uyuyor. Gizli partiler düzenlemiyor. Ancak Avrupa'da gizli partiler yaygın. Avrupa'daki genç kesim kurallara dikkat etmiyor" dedi.

Kaynak: Tourism Today