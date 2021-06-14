İngiliz ve Hollanda savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

İngiliz ve Hollanda savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti İngiliz ve Hollanda savaş gemileri Karadeniz'e açıldı İngiliz ve Hollanda donanmasına ait savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru açıldı.