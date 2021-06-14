İngiliz ve Hollanda donanmasına ait savaş gemileri Karadeniz'e açıldı
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İngiliz ve Hollanda donanmasına ait savaş gemileri Karadeniz'e açıldı

İngiliz ve Hollanda donanmasına ait savaş gemileri Karadeniz'e açıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

İngiliz ve Hollanda donanmalarına ait savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

İngiliz ve Hollanda donanmalarına ait savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 152 metre uzunluğundaki D36 borda numaralı HMS Defender savaş gemisi ile Hollanda donanmasına ait F805 borda numaralı HNLMS Evertsen savaş gemisi, demirli bulundukları Sarayburnu Limanı'ndan sabah saatlerinde hareket etti.

Savaş gemileri, yaklaşık 2 saatte İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e giriş yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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