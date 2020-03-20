İngiliz uzmanlar: Kovid-19 önlemleri bir yıl devam etmeli
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İngiltere, Güncel

İngiliz uzmanlar: Kovid-19 önlemleri bir yıl devam etmeli

İngiltere'de uzmanlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal etkileşimi en aza indirmek amacıyla uygulamaya konan önlemlerin, sağlık hizmetlerinin çökmemesi için bir yıl boyunca geçerli olması gerektiğini bildirdi.

20.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:14
İngiliz uzmanlar: Kovid-19 önlemleri bir yıl devam etmeli

İngiltere'de uzmanlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal etkileşimi en aza indirmek amacıyla uygulamaya konan önlemlerin, sağlık hizmetlerinin çökmemesi için bir yıl boyunca geçerli olması gerektiğini bildirdi.

Hükümete danışmanlık yapan bilim adamlarından oluşan Acil Durumlar Bilimsel Danışma Grubu, Kovid-19 önlemlerine ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, genel sosyal mesafelendirme, okulların kapatılması, vakaların izole edilmesi, risk gruplarındakilerin evlerde kendilerini tecrit etmesi gibi önlemlerin devam etmesi halinde salgının büyük ihtimalle kontrol altına alınabileceği ifade edildi.

Bu katı önlemler politikasının, yoğun bakım gerektiren vaka sayısının hastanelerin kapasitelerini aşmaması açısından etkili olabileceğine karar verildiği vurgulanan raporda, "Bunların (önlemler) en az bir yıl boyunca uygulamada olması gerekiyor." denildi.

Can kaybı 184'e çıktı

Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) açıklamasına göre, son 24 saatte 40 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 184'e çıktı. Ancak bu rakama İskoçya ve Kuzey İrlanda verileri dahil olmadığı için gün sonunda toplam sayısının artma ihtimali bulunuyor.

Emekli doktor ve hemşireler geri çağrıldı

Bu arada Sağlık Bakanı Matt Hancock, salgınla mücadele için 65 bin emekli veya istifa etmiş doktor ve hemşireyi göreve çağırdı. İngiltere'nin vaka sayısında İtalya ve diğer çoğu Avrupa ülkesinin gerisinde olduğunu kaydeden Hancock, ayrıca yoğun bakım ünitelerinin sayılarını da arttıklarını ve Ulusal Sağlık Hizmetlerini (NHS) hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.

NHS Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis de açıklamasında, dönme teklifi yapılan "binlerce nitelikli ve merhametli insanın, sadece hastalara değil aynı zamanda meslektaşlara da her zamankinden daha fazla katkı sağlayacağını" ifade etti.

Öte yandan salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, nöbet çıkışı marketlerde yiyecek hiçbir şey bulamamaktan şikayet ediyor.

Dawn Bilbrough adındaki hemşire, yayınladığı videoda, gözyaşları içinde şunları söyledi:

"Yoğun bakım hemşiresiyim ve 48 saatlik nöbetim şimdi bitti. Bir sonraki 48 saat için bir şeyler almak istedim. (Süpermarkette) ne sebze ne de meyve var. Sağlıklı kalmamın nasıl beklendiğini bilmiyorum. İnsanlar, temel gıda raflarını silip süpürüyor. Buna bir son vermelisiniz. Çünkü hasta olduğunuzda benim gibi insanlar sizlere bakacak. Lütfen buna bir son verin!"

Hükümet geri adım atmıştı

Toplumsal bağışıklık kazanılması için virüsün kontrollü bir şekilde yayılması stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, eleştirilerin ve toplamda ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik değerlendirmelerin ardından politikasında bazı değişikliklere gitmişti.

Başbakan Boris Johnson, pazartesi yaptığı açıklamada halka gereksiz sosyal temas ve seyahatlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Halktan bar, restoran ve tiyatro gibi mekanlara gitmekten kaçınmasını isteyen Johnson, bu tür mekanları kapatma yönünde bir kararı almak için erken olduğunu ifade etmişti.

Johnson, tavsiyelerin özellikle 70 yaşın üzerindekiler, hamileler ve başka hastalığı bulunanlar için kritik önem taşıdığını vurgulamıştı.

Hükümet, son olarak yeni bir emre kadar tüm okulların kapatılmasına da karar vermişti.

Ayrıca Londra'da metro hatlarının kısmen kapatılmasına yönelik uygulama da hayata geçmişti. Dün itibarıyla geçerli bir sonraki duyuruya kadar 40 metro istasyonu kapatılmış, bazı otobüs, tren, tramvay hatlarında seferler ya iptal edilmiş ya da sayıları azaltılmıştı.

Kaynak: AA

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